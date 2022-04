PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Spalletti sale in cattedra"

"Il tecnico ospite ieri dell'Università Federico II. Forum con gli studenti: il Napoli, lo scudetto, l'ultimo ko".

"Spalletti sale in cattedra", titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi. "Il tecnico ospite ieri dell'Università Federico II. Forum con gli studenti: il Napoli, lo scudetto, l'ultimo ko. 'Il primo posto? Si può tornare a vederlo oltre la nebbia". In taglio basso spazio alla Roma attesa dalla sfida di Confederations League: "Roma bollente, il Bodø in piscina".