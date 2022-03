PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Ultimatum"

"A Verona con un solo obiettivo: rimanere in corsa per lo scudetto".

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la sfida che attende il Napoli a Verona: "Ultimatum. A Verona con un solo obiettivo: rimanere in corsa per lo scudetto. Spalletti scuote il Napoli: 'Finito il tempo delle parole. Siamo coscienti che una sconfitta sarebbe fatale'". Le scelte del tecnico azzurro per la gara del Bentegodi: "Lozano e Ounas vicino a Osimhen". Intanto il Napoli lavora sul prossimo mercato: "Piacciono Barak e Sinisterra".