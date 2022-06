PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Ultimo passo per Deulofeu"

"Affare sbloccato dopo l'incontro De Laurentiis-Pozzo. Napoli, contratto fino al 2027 a 3 milioni all'anno".

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la trattativa tra Napoli e Udinese per Deulofeu: "Ultimo passo per Deulofeu. Affare sbloccato dopo l'incontro De Laurentiis-Pozzo. Napoli, contratto fino al 2027 a 3 milioni all'anno. All'Udinese un assegno da 18 milioni più bonus". In taglio basso spazio alle dichiarazione del presidente della Salernitana: "Iervolino attacca e aspetta Cavani".