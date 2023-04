PRIMA PAGINA - CdS: "De Laurentiis: I nostri stadi vanno ripuliti"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il rovente finale tra Juventus e Inter: "La rissa d'Italia".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il rovente finale tra Juventus e Inter: "La rissa d'Italia". Di spalla spazio alle parole del presidente del Napoli: "De Laurentiis: I nostri stadi vanno ripuliti". In taglio basso il divieto per i tifosi giallorossi per la trasferta di Europa League imposto dalle autorità olandesi: "Roma, Rotterdam proibita". In taglio centrale spazio al PSG: "Messi, ultimo tango a Parigi. Il Barca spera".