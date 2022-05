PRIMA PAGINA - CdS: "De Laurentiis: 'Mi tengo Anguissa'"

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport riprende in prima pagina le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa.

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport riprende in prima pagina le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa: "Mi tengo Anguissa". Apertura per il mercato Juve: "Pogba è la scelta". In taglio alto spazio alla lotta scudetto delle milanesi: "Con Pioli e Inzaghi lo scudetto mai visto". A centro pagina la vittoria dell'Eintrach Francoforte in Europa League: "Il trionfo dell'Eintracht: l'Europa League ai rigori".