PRIMA PAGINA - CdS: "Idea Napoli: Lo Celso in prestito"

"Garcia apre all'argentino: il club lavora ad un'operazione in stile Anguissa e Ndombele".

Nell'edizione odierna, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il caso Lukaku: "Aspetta la Juve. Clamoroso adesso Lukaku si nega all'Inter". A centro pagina spazio al mercato del Napoli: "Idea Napoli: Lo Celso in prestito. Garcia apre all'argentino: il club lavora ad un'operazione in stile Anguissa e Ndombele". Ancora mercato in taglio basso: "Morata-Roma, solo così".