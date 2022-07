PRIMA PAGINA - CdS: "Il Napoli a Koulibaly ha offerto 30 milioni"

La rivelazione del ds azzurro Cristiano Giuntoli.

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport riporta in prima pagina la rivelazione del ds azzurro Cristiano Giuntoli: "Il Napoli a Koulibaly ha offerto 30 milioni". Apertura dedicata alla frattura tra Zaniolo e la Roma dopo la prima amichevole saltata dall'attaccante: "Zaniolo, lo strappo". Di spalla il mercato con Juventus e Lazio in evidenza: "Arnautovic, la Signora ci prova". "Lazio, due portieri in dirittura".