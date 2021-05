PRIMA PAGINA - CdS: "Juve fino alla fine"

Nell'edizione odierna il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria della Juventus sul campo del Sassuolo, che tiene i bianconeri in lotta per il quarto posto: "Juve fino alla fine. La zona Champions è a un punto. Pioli e Gasp secondi davanti a Gattuso". Di spalla spazio al caso Superlega: "Uefa, scatta l'inchiesta sui club ribelli". Sempre di spalla le parole del presidente FIGC Gravina sulla riforma del campionato: "Seriea A a 18 ma prima del 2024".