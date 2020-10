PRIMA PAGINA - CdS: "Juve-Napoli, scontro totale. Infuria la polemica in attesa del verdetto"

"Juve-Napoli, scontro totale. Infuria la polemica in attesa del verdetto" si legge in prima pagina sull'edizione odierna del Corriere dello Sport. In primo piano Mertens e Ronaldo, le parole di De Luca contro Agnelli e quelle di Preziosi che definisce questa situazione "uno spot mortale per il calcio". In primo piano Ibra guarito dal virus e anche l'Under 21 contagiata costretta a tornare a casa e a saltare la sfida contro l'Islanda.