PRIMA PAGINA - CdS: “Kim agita Napoli: il Bayern prepara i 50mln della clausola"

“Juve, alta fedeltà”. Titola così in taglio alto l’edizione odierna del Corriere dello Sport. "Dal sì di Rabiot al patto con Max, che non tratta con gli sceicchi". Di spalla i figli d'arte Weah e Thuram in arrivo in Italia: "E' la Serie A dei figli delle stelle". Spazio in basso al Napoli: “Kim agita Napoli: il Bayern prepara i 50 milioni della clausola". Si parla anche del mercato della Roma: "In arrivo Kristensen". Infine, la Nazionale U21, impegnata all'Europeo: "Italia, un obbligo: battere la Svizzera".