PRIMA PAGINA - CdS: "Kvara-Leao, lo scudetto si vince a sinistra"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con i processi alla Juventus: "Juve, sono guai". Di spalla spazio anche a Napoli-Milan e il duello a distanza tra Kvaratskhelia e Leao: "Kvara-Leao, lo scudetto si vince a sinistra. Gli assi di Spalletti e Pioli hanno dominato la scena negli ultimi due campionati. Il Maradona sarà ancora pieno: si va verso il milione di tifosi". A centro pagina l'intervista a Francesco Totti: "Mourinho è la chiave della Roma". In taglio basso spazio all'infortunio che cambia le gerarchie in casa Inter: "Calha rilancia Brozovic".