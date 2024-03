PRIMA PAGINA - Cds: "L'ultimo Napoli: allarme Osi, c'è Raspa"

Resta l'allarme per Osimhen: "Convocato in extremis, ma partirà dalla panchina".

L'ultimo Napoli, apre quest'oggi il Corriere dello Sport raccontando del dentro o fuori per i partenopei in chiave europea. Resta l'allarme per Osimhen: "Convocato in extremis, ma partirà dalla panchina". C'è Raspa, il sommario anticipando le scelte di Calzona. Di seguito la prima pagina completa