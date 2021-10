PRIMA PAGINA - CdS: "La Svizzera ci aggancia: sarà spareggio per il Qatar"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport, apre in prima pagina con l'intervista a Ibanez: "Italia, chiamami Juve, non fai paura. Mou mi ha cambiato. Con lui la Roma alla pari con le grandi". Di spalla spazio all'infortunio dell'attaccante dell'Inter ex Lazio: "Stop Correa, rischia di saltare il suo derby". A centro pagina alle qualficazioni ai Mondiali di Qatar 2022, con la situazione nel girone dell'Italia: "La Svizzera ci aggancia: sarà spareggio per il Qatar. Blitz in Lituania (4-0), Embolo show".