"Due diavoli" titola il Corriere dello Sport in riferimento a Leao e Kvaratskhelia, definiti fenomenali, che trascinano il Milan ed il Napoli in vetta. Alla Juve invece non basta Milik perché la viola domina e sbaglia un rigore.