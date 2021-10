PRIMA PAGINA - CdS: "Lo scatto di Giroud"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria del Milan contro il Torino: "Lo scatto di Giroud. Il Milan allunga: +3 sul Napoli. Pioli: Ora l'esame Roma e poi il derby. Nel finale Praet sfiora il pareggio". Di spalla l'editoriale del direttore Barbano: "Var, perché devono chiamarlo le squadre". In taglio basso spazio alle gare di campionato in programma oggi: "Inter e Juve per rilanciarsi".