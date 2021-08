PRIMA PAGINA - CdS: "Lukaku, aria d'addio"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con super offerta del Chelesa per il centravanti dell'Inter: "Lukaku, aria d'addio. Chelsea, offerta shock: 100 milioni più Alonso. L'Inter ora vacilla". Più in basso spazio al Napoli: "Ecco Insigne. E in Polonia test (ore 18) senza Osi". A centro pagina spazio al quinto oro olimpico dell'Italia a Tokyo 2020: "Un mare d'oro".