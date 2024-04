PRIMA PAGINA - Cds: "Ma che Napoli è questo? ADL pensa al ritiro”

Nell'edizione odierna, Il Corriere dello Sport dedica spazio in prima pagina alla sconfitta degli azzurri contro l'Empoli: "Ma che Napoli è questo?"

Nell'edizione odierna, Il Corriere dello Sport dedica spazio in prima pagina alla sconfitta degli azzurri contro l'Empoli: "Ma che Napoli è questo?". Il commento: "Dallo scudetto al crollo: perde anche a Empoli (1-0), decimo ko. DeLa pensa al ritiro fino al termine della stagione". "Pjanic sta con Max" cita l'apertura, riportando le parole di Miralem Pjanic in favore del tecnico della Juventus: "Allegri decisivo negli anni più duri". In spalla, un box è riservato al possibile nuovo allenatore rossonero: "Milan, Lopetegui è vicino".