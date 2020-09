PRIMA PAGINA - CdS: "Milik-Dzeko, ci siamo! Il polacco verso il sì alla Roma"

Sembra tutto pronto, ormai, per un valzer di attaccanti sul quale si sta lavorando da diverse settimane. Milik alla Roma con Dzeko diretto verso la Juve, trattativa al rush finale: secondo quanto riportato in prima pagina da Il Corriere dello Sport, l'intesa tra Napoli e Roma e vicina per 25 mln con il polacco verso il sì ai giallorossi. Juve che, nel frattempo, sarebbe pronta - si legge - a chiudere per il bosniaco.