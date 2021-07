PRIMA PAGINA - CdS: "Mou spaventa tutti. ADL-Insigne, il grande gelo che spaventa Napoli"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport apre in prima pagina con il titolo: "Mou spaventa tutti". Lo Special One esalta il carattere dei suoi ragazzi: "Habemus squadra, siamo uniti e amici". Un messaggio a tutte le big del campionato dopo la sfida contro il Porto: ora la Roma è più cattiva. E nel frattempo è fatta per Shomurodov.

DeLa-Insigne, il grande gelo che turba Napoli - Ancora niente incontro con l'agente del capitano azzurro e così il gelo tra le parti inizia a turbare l'ambiente azzurro, che non vuole perdere il suo giocatore simbolo.