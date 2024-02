PRIMA PAGINA - Cds: "Napoli, Aurelio show"

Nell'edizione odierna, Il Corriere dello Sport dedica spazio in prima pagina alle parole di De Laurentiis in conferenza stampa

Nell'edizione odierna, Il Corriere dello Sport dedica spazio in prima pagina alle parole di De Laurentiis in conferenza stampa: "Napoli, Aurelio show". Al centro, spazio al derby d'Italia tra Inter e Juventus: "Lo scudetto è qui". In taglio basso, spazio alla vittoria del Milan contro il Frosinone: "Milan, formula Jovic". In taglio alto, spazio alla notizia secondo cui Mbappé approderà al Real Madrid in estate: "Il colpo del secolo: Mbappé al Real Madrid!".​