PRIMA PAGINA - CdS: "Napoli giapponese: 'Arriva Itakura'"

Il Corriere dello Sport, nell'edizione odierna, apre in prima pagina con il calciomercato: "Vlahovic per Lukaku! Dusan vale Big Rom più 25 milioni. L'ostacolo resta l'Al Hilal". A centro pagina, di lato, spazio anche al mercato del Napoli con un possibile erede di Kim: "Napoli giapponese: 'Arriva Itakura'. L'entourage: 'E' vicino'. In serata la retromarcia". In taglio basso spazio alla Roma e al suo tecnico che sbarca a Ciampino: "Roma, il sorriso di Mourinho".