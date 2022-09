PRIMA PAGINA - Cds: ”Napoli, in 55.000 per il Liverpool"

"Macumbappé! Kylian strega la Juve (2-1). Milan, rimpianti a Salisburgo (1-1)

”Napoli, il 55.000 per il Liverpool", titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi. In apertura la sconfitta della Juventus a Parigi contro il PSG di Mbappé: "Macumbappé! Kylian strega la Juve (2-1). Milan, rimpianti a Salisburgo (1-1)". In taglio alto spazio all'esonero di Mihajlovic: "Vai Sinisa così non si fa".