PRIMA PAGINA - CdS: "Napoli vola e sogna"

"Napoli vola e sogna. Fabian firma l'aggancio al Milan in vetta. Spalletti: Che carattere".

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il Napoli che vince a Roma contro la Lazio e balza al primo posto, in coabitazione col Milan: "Napoli vola e sogna. Fabian firma l'aggancio al Milan in vetta. Spalletti: Che carattere". In taglio basso spazio al derby della Madonnina in Coppa Italia: "Milan-Inter, è una questione di testa".