PRIMA PAGINA - CdS: "Nessuno come il Napoli: tredici gol sono un record"

"Nessuno come il Napoli: tredici gol sono un record", titola così il Corriere dello Sport in prima pagina nell'edizione di oggi. Nessun'altra squadra ha segnato così tanto nelle prime tre partite del girone di Champions League. In apertura la vittoria della Juventus in Champions contro il Maccabi grazie ai tre assist di Angel Di Maria: "L'Angel custode". A centro pagina spazio al Milan sconfitto nettamente a Londra: "Milan travolto dal Chelsea: pesante 3-0".