PRIMA PAGINA - CdS: "Osimhen, la Procura indaga"

"Osimhen, la Procura indaga", titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi. "L'acquisto record del Napoli diventa un caso per De Laurentiis. Sotto inchiesta con il presidente, la moglie, due figli, l'ad Chiavelli. L'accusa ipotizza il falso in bilancio". In apertura l'intervista eslusiva al procuratore Branchini: "Inter, Lukaku non ti serve". A centro pagina spazio al rinnovo di Simone Inzaghi: "Inzaghi firma e sorride, Romelu sta arrivando". Di spalla ancora mercato: "Salernitana, che idea: sogna Milik".