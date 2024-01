PRIMA PAGINA - CdS: "Robocop è a Napoli. Ora Perez"

"Così è chiamato il belga Dendoncker. ADL stringe per il difensore argentino".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il caso arbitri aperto dalla denuncia a Le Iene: "Caccia alla talpa". In taglio alto spazio al mercato: "Robocop è a Napoli. Ora Perez. Così è chiamato il belga Dendoncker. ADL stringe per il difensore argentino". "Yildiz vola e Kean va a Madrid". "Baldanzi e Angelino per DDR".