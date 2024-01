PRIMA PAGINA - CdS: "Samardzic e Dragusin: il Napoli in pressing"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria della Roma contro la Cremonese in Coppa Italia.

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria della Roma contro la Cremonese in Coppa Italia: "La legge di Mou! Roma, altra rimonta: derby in Coppa". Di spalla spazio al mercato del Napoli: "Doppio obiettivo, Samardzic e Dragusin: il Napoli in pressing". Ancora mercato nella colonna in basso: "Inzaghi, ecco Buchanan: contratto fino al 2028". "Salernitana scatenata. Parte l'asta per Defrel".