PRIMA PAGINA - CdS: "Sconfitti: così perdiamo tutti"

Il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi apre in prima pagina con Juventus-Napoli che non si è disputata ieri sera: "Juve in campo, Napoli in isolamento: è scontro. Così perdiamo tutti". Queste le dichiarazioni dei due presidenti, ADL: "Fermati dall'Asl", Agnelli: "Il protocollo parla chiaro". In basso spazio al mercato bianconero: "Chiesa: è Juve, Douglas al Bayern".