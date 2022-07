PRIMA PAGINA - CdS: "Svanberg-Napoli: ADL offre 7milioni"

Apertura dedicata a Pogba, prossimo al ritorno alla Juve: "Fattore Pogba".

"Svanberg-Napoli: ADL offre 7milioni" titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi. Apertura dedicata a Pogba, prossimo al ritorno alla Juve: "Fattore Pogba. Si allena negli States e scalda la Juve: 'Non vedo l'ora'". In taglio alto spazio a Formula 1 e tennis con le vittorie di Sainz e Sinner: "Sainz trionfa dopo il terrore". "Magia Sinner, ciao Alcaraz". Di spalla ancora mercato: "Romagnoli, sì alla Lazio".