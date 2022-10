E' questo il titolo dedicato al Napoli dal Corriere dello Sport in prima pagina. La copertina è per Vlahovic, che con un gol regala alla Juve il derby

"Raspadori manda Osi in panchina". E' questo il titolo dedicato al Napoli dal Corriere dello Sport in prima pagina. La copertina è per Dusan Vlahovic, che con un gol regala alla Juve un derby sofferto: "Dusan salvaMax".