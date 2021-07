PRIMA PAGINA - CdS: "W le donne"

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le medaglie italiane alle Olimpiadi di Tokyo 2020: "W le donne. Argento dai pesi, due bronzi da judo e spada: delle 12 medaglie italiane, 6 sono al femminile". Al centro spazio alle parole di Allegri su Cristiano Ronaldo: "Voglio di più. Da lui mi aspetto maggiore responsabilità". In basso spazio al deludente pareggio della Lazio in amichevole contro il Padova: "Sarri s'arrabbia, lo consola Romero".