PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Allegri a oltranza”

“Allegri a oltranza”. Titola così in taglio alto l’edizione odierna del Corriere dello Sport. "La delusione per la Conference non smorza la voglia di rivincita del tecnico". Al centro ampio spazio alla rivoluzione al Milan con gli addii di Massara e Maldini e a Fiorentina e Inter, in vista delle rispettive finali europee. In taglio basso la Roma: "Mou chiama Nzola".