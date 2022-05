PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Arbitri e Var, altro disastro"

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il gol in fuorigioco convalidato in Spezia-Lazio

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il gol in fuorigioco convalidato in Spezia-Lazio: "Arbitri e Var, altro disastro. Sospesi Pairetto e Nasca fino alla fine del campionato. Scintille Mou-Lotito". In taglio alto spazio al confronto tra Perisic e Leao per la corsa scudetto di Milan e Inter. Al centro si parla del pareggio tra Atalanta e Salernitana. Di spalla la buona notizia delle dimissioni dall'ospedale di Mihajlovic, in taglio basso l'esonero di Mazzarri.