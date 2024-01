PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Arriva anche Perez. Il Napoli è rifatto”

“Arriva anche Perez. Il Napoli è rifatto”. Titola così in basso l’edizione odierna del Corriere dello Sport

“Arriva anche Perez. Il Napoli è rifatto”. Titola così in basso l’edizione odierna del Corriere dello Sport: "La rivincita di DeLa. Il difensore dell'Udinese è costato 18 milioni: è il 5° colpo per Mazzarri". Al centro ampio spazio al duello scudetto tra Juve e Inter: "Il gioco lo fa Max". Si parla anche del mercato della Roma: "Baldanzi-Angelino, tutto in sette giorni".