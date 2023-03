PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Asso Lobotka: ‘Grazie Lucio, ti devo tutto’”

"Forza Inzaghi”. Titola così il Corriere dello Sport in prima pagina che apre con il ritorno di Champions League dell'Inter contro il Porto

"Forza Inzaghi”. Titola così il Corriere dello Sport in prima pagina che apre con il ritorno di Champions League dell'Inter contro il Porto. Spazio anche al pareggio del Milan contro la Salernitana per 1-1: “Il Milan dura troppo poco, buttato il secondo posto”. Di spalla l'intervista di Lobotka: “Grazie Lucio, ti devo tutto. Spalletti ha puntato sulle mie qualità quando in pochi credevano in me. Voglio lo Scudetto e sogno anche la Champions. Il contratto? Io resto qui”.