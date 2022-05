PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Aurelio sfida KK e Mertens”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le dichiarazioni di De Laurentiis in occasione della presentazione del ritiro estivo di Castel di Sangro

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le dichiarazioni di De Laurentiis in occasione della presentazione del ritiro estivo di Castel di Sangro: "Aurelio sfida KK e Mertens: 'Scelgano tra i soldi e Napoli. Lavoriamo per vincere il titolo'". In taglio alto le dichiarazioni di Marotta: "Voglio Dybala". Al centro si parla anche della Juventus: "Juve, via al piano Allegri: 4 novità per riprendere lo Scudetto". Al centro spazio alla nuova divisa dell'Italia: "Italia, il Mondiale solo sulle maglie".