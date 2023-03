PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “C’è solo il Napoli”

"C’è solo il Napoli”. Titola così in taglio alto l’edizione odierna del Corriere dello Sport

"C’è solo il Napoli”. Titola così in taglio alto l’edizione odierna del Corriere dello Sport. "Lezione a Gasp: Spalletti si avvicina al terzo Scudetto della storia. Kvara, magia alla Maradona: Atalanta asfaltata: +18 sull'Inter". Spazio anche al pareggio della Lazio: "0-0 a Bologna, sfuma l'assalto al secondo posto". In taglio alto la Juve: "La carta segreta non aiuta la Juve".