PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Carlitos, vai”

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il nuovo acquisto della Juventus: "Carlitos vai. Allegri ha un talento argentino in più per tenere in corsa la Juve". Di spalla ancora mercato con i colpi di Roma e Fiorentina: "Baldanzi alla corte del mito Dybala". "Belotti la realtà, il sogno è islandese". In taglio basso spazio alla panchina a rischio di Roberto Mancini in Arabia: "Mancini rischia l'esonero".