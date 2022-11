PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Dimissionati”

“Dimissionati”. Titola così in taglio centrale l’edizione odierna del Corriere dello Sport

“Dimissionati”. Titola così in taglio centrale l’edizione odierna del Corriere dello Sport. "Juve, via Agnelli e il CdA: club affidato al braccio destro di Elkann. Il presidente costretto a lasciare dopo dodici anni e nove scudetti". Spazio in prima pagina anche al Mondiale con le vittorie di Brasile e Serbia che staccano il pass per gli ottavi di finale. In taglio basso il caso Onana con il Camerun con il portiere dell'Inter momentaneamente sospeso dalla Federazione per ragioni disciplinari.