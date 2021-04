PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Ecco il nuovo Gattuso per battere Conte”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la sfida tra Napoli e Inter: “Ecco il nuovo Gattuso per battere Conte”. "Cuore e Dzeko, la Roma sogna". I giallorossi di Fonseca passano il turno contro l'Ajax e si preparano ad affrontare il Manchester United nelle semifinali di Europa League. Poi il caos in Lega con sette club che vorrebbero cacciare Dal Pino.