PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Fabian Ruiz da Premier”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'interessamento per Fabian Ruiz di alcuni club di Premier: “Fabian Ruiz da Premier. Il Napoli può perderlo". In taglio alto spazio alle manovre di mercato di Inter e Juve: "Giganti contro. Lukaku ritrova Lautaro: Dybala il regalo per Inzaghi (che rinnova). Max aspetta Di Maria: da urlo il tridente con Chiesa e Vlahovic". Spazio anche per l'arrivo alla Lazio di Marcos Antonio.