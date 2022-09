PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "FenomeNapoli!"

"Lezione al Liverpool, Kvara incanta: il Maradona in delirio (4-1). Doppio Zielinski: rigore e gol finale. Anche Anguissa e Simeone a rete".

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'exploit del Napoli in Champions League: "FenomeNapoli! Lezione al Liverpool, Kvara incanta: il Maradona in delirio (4-1). Doppio Zielinski: rigore e gol finale. Anche Anguissa e Simeone a rete. Spalletti felice: 'Noi siamo così'". A centro pagina spazio alla sconfitta interna dell'Inter contro il Bayern Monaco: "Sané micidiale, il Bayern stende l'Inter e San Siro fischia (0-2). Più in basso l'esordio europeo delle romane: "Via all'Europa di Mou e Sarri col sogno derby".