PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Gattuso spaventa Pirlo”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con lo duello per il quarto posto tra Napoli e Juventus: “Gattuso spaventa Pirlo”. Al centro spazio alla vittoria dell'Italia: "È l'Italia che va", a segno Berardi e Immobile che piegano la Georgia nella prima partita valida per il girone di qualificazione per i Mondiali. Poi spazio alla battaglia sui diritti tv e alla sentenza prevista in giornata per la Lazio: "Processo tamponi, la Lazio a giudizio".