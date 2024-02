PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Il Diavolo addosso"

"Theo gela il Napoli e vede il 2* posto".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria del Milan contro il Napoli nel posticipo: "Il Diavolo addosso. Theo gela il Napoli e vede il 2* posto". A centro pagina spazio alle vittorie di Bologna e Fiorentina: "Festival Bologna, riecco la Fiorentina". In taglio basso il futuro di Allegri che resta in bilico: "Allegri, dubbi sul futuro".