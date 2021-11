PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Inter, epic Simone"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport, apre in prima pagina con la vittoria dell'Inter di Inzaghi in Champions League: "Inter, epic Simone. Travolto lo Sheriff (3-1), nerazzurri vicini agli ottavi dopo dieci anni". A centro pagina spazio al pari del Milan a San Siro: "Il Milan non va oltre l'1-1 con il Porto: qualificazione appesa a un filo". In taglio basso spazio a Lazio e Napoli impegnate oggi in Europa League: "Sarri, che attacco al ministro!". Di spalla spazio alla scelta degli eredi di Diego Armando Maradona: "Vanno all'asta tutti i beni di Maradona".