PRIMA PAGINA - Corriere dello sport: "La Juve addosso"

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la corsa scudetto e la vittoria della Juventus, ora a -1 dall'Inter terza: "La Juve addosso. I bianconeri voltano pagina dopo il ko in Champions: 2-0 alla Salernitana". Al centro spazio alla Roma: "Derby, il re è Mou". Sulla destra si parla della Nazionale: "Italia, scatta la missione Qatar. Di Lorenzo out, è allarme difesa".