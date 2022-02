PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "La volata di Leao"

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il primato ritrovato dal Milan: "La volata di Leao. Rossoneri a +1 con una prodezza del portoghese. Ma l'Inter ha una gara in meno. Sorpasso Milan, Pioli: 'Scudetto? Voglio fare meglio dell'anno scorso'". A centro pagina le parole del tecnico bianconero dopo il pari raggiunto in extremis a Bergamo contro l'Atalanta: "Allegri, addio al sogno: 'L'Inter è la più forte'". Di spalla spazio al 2-2 tra Sassuolo e Roma: "Fa tutto la Roma, pari col brivido".