PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Motta show"

"Bologna strepitoso: manda l'Inter a casa".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il trionfo del Bologna a San Siro, che elimina l'Inter dalla Coppa Italia: "Motta show. Bologna strepitoso: manda l'Inter a casa". Di spalla spazio a Nzola, che rifiuta la convocazione in Coppa d'Africa e sarà disponibile per la Supercoppa italiana contro il Napoli: "Il rifiuto di Nzola: Solo viola". A centro pagina il futuro incerto del tecnico e del capitano della Roma: "Mou e Lorenzo, Roma in ansia". In basso spazio al dramma del Pocho in Uruguay: "Lavezzi, ferito e ricoverato".