PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Napoli leader vero"

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il poker del Napoli contro il Legia Varsavia: "Napoli leader vero. Sorpasso sulla Legia. Ora gli azzurri comandano anche in EuroLeague. Poker in rimonta a Varsavia. Spalletti primo: "Grande gruppo"". Al centro si parla anche della Roma di Mourinho e della Lazio: "Pari Roma, la svolta non arriva", "La Lazio sfiora l'impresa a Marsiglia: Immobile da record". In taglio alto il prossimo match di Serie A tra Juventus e Fiorentina e il derby di Milano.