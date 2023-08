PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Napoli, subito Lindstrom"

"De Laurentiis prova a chiudere anche per il gioiello danese dell'Eintracht: l'idea è anticipare di 6 mesi l'operazione".

"Juve al Max", apre in prima pagina con la vittoria della Juventus a Udine il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi. Di spalla spazio anche al pareggio della Roma contro la Salernitana e alla sconfitta della Lazio a Lecce: "Belotti non basta, Candreva fa magie". "Lampo di Immobile, che beffa il rimontone". In taglio basso spazio al mercato di Napoli e Inter: "Napoli, subito Lindstrom. De Laurentiis prova a chiudere anche per il gioiello danese dell'Eintracht: l'idea è anticipare di 6 mesi l'operazione. Lozano verso gli Usa". "Inter, Pavard più Sanchez".